Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, его цитирует Standard.

Пеллегрини указал на расхождения во взглядах двух президентов на вопрос переговоров о вступлении Украины в НАТО.

"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", – заявил президент Словакии.

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Он также добавил, что они с Дудой откровенно поговорили о теме следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе.

"Я подтвердил, что Словакия превысила объем инвестиций в оборону как таковую, и на данный момент наши инвестиции находятся на уровне 2,11% ВВП", – сказал президент Словакии в ответ на предложение Дуды, чтобы на следующем саммите страны делали вклад в оборону на уровне трех процентов ВВП.

А президент Дуда на пресс-конференции выступил против отправки польских военных в Украину и надеется, что "Россия не доведет до такой ситуации".

Президент Польши также заявил, что Пеллегрини разделяет позицию о необходимости оказать поддержку Украине.

Зимой премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.