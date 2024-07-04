Дуда сподівається, що Росія не доведе до відправки польських солдатів в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти відправки польських військових в Україну та сподівається, що "Росія не доведе до такої ситуації".

Про це Дуда сказав у четвер на спільній пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського президента, Росія не повинна виграти війну, тому що її перемога буде величезною загрозою для Європи і для всього світу.

Однак він не вважає, що Польща повинна "сьогодні" відправляти своїх солдатів в Україну. "Це було б втягуванням країни НАТО у війну", – констатував Дуда.

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"І поки що на всіх міжнародних форумах, де ми перебуваємо, позиція країн НАТО, в тому числі, підкреслюю, позиція Польщі і моя, є дуже чіткою: ми надсилаємо військову підтримку Україні... Але ми не посилаємо своїх солдатів", – додав він.

"Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, щоб вони воювали там на захист Республіки Польща або НАТО .

Тому я сподіваюся, що такої необхідності не буде, що Росія не доведе до такої ситуації. Це наша позиція сьогодні, і ми абсолютно не хочемо брати участь у цій війні, і ми не хочемо, щоб наші солдати брали участь у цій війні", – сказав президент Польщі.

Між тим, позиція Дуди відрізняється від позиції глави МЗС Радослава Сікорського, який заявляв, що не можна виключати "жодного варіанта". "Нехай Путін здогадається, що ми будемо робити", – зазначав Сікорський.

На пресонференції в четвер Дуда також заявив, що його словацький колега Петер Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні.