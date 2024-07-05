Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал поездку главы венгерского правительства Виктора Орбана в Москву оскорблением украинского народа.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам шведского премьера, со стороны Орбана "безответственно и нелояльно" использовать председательство Венгрии в ЕС для визита к кремлевскому правителю Владимиру Путину.

"Это посылает неправильный сигнал внешнему миру и является оскорблением для украинского народа, который борется за свою свободу", – подчеркнул Кристерссон.

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Он добавил, что в этом вопросе Орбан "остается в одиночестве".

"Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени других глав государств и правительств ЕС", – добавил премьер Швеции.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

Сам Орбан уверял, что у Венгрии нет мандата для того, чтобы вести переговоры о мире между Украиной и РФ.

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