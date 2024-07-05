Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви з "миротворчим" візитом.

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це речник уряду заявив інформаційному агентству MTI.

Речник Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії" та зустрінеться з правителем Росії Владіміром Путіним.

Також журналісти відстежили, що літак Airbus 604, який угорський прем’єр часто використовує для поїздок за кордон, вилетів з Угорщини одразу після його ранкового інтерв’ю та приземлився у московському аеропорту "Внуково".

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Згодом Орбан підтвердив прибуття до Москви і в офіційному X (Twitter). Пресслужба додала на фото логотип угорського головування у ЄС, попри те, що у Брюсселі підкреслили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.

Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Нагадаємо, чутки про можливість візиту Орбана до Москви з’явилися ще у четвер та викликали бурхливу реакцію, оскільки на даний час Угорщина є головуючою країною у Раді ЄС.

Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що Орбан не має мандата від ЄС на цю поїздку. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель також наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

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