Путін почав переговори з Орбаном згадкою про ультиматум Україні

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

"Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси", – сказав Путін.

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14 червня, на зустрічі з керівництвом російського МЗС, Путін виклав свої "умови для початку мирних переговорів" з Україною. Його ультиматум полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але, за його словами, ця зустріч "особлива", оскільки припадає на головування Угорщини у Раді ЄС.

"Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити і з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань", – сказав Орбан.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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