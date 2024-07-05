Орбан не координував візит до Путіна з Єврокомісією

Глава угорського уряду Віктор Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву для зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним у п’ятницю.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Маммер, повідомляє "Європейська правда".

Він відповідав на запитання журналістки, чи повідомляв комісії Орбан, чия країна зараз головує у Раді ЄС, про свої наміри відвідати Росію.

"Ні, взагалі ні. Це не координувалося ні з нами, ні з кимось іще, наскільки мені відомо", – сказав Маммер.

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Він також нагадав про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що "умиротворення не зупинить Путіна".

Угорський прем’єр 5 липня прибув до Москви, при цьому уряд Орбана до останнього не підтверджував, що візит відбудеться.

Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

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