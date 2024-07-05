Уряд Німеччини підтвердив досягнення згоди про бюджет після тривалих суперечок

Німецький уряд заявив, що досягнув згоди щодо бюджету на 2025 рік, що послабило багатомісячні суперечки, які загрожували розвалом лівоцентристської коаліції канцлера Олафа Шольца.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Соціал-демократи канцлера Шольца, а також лідери їхніх партнерів по коаліції, "Вільних демократів" та "Зелених", досягли згоди щодо планів, які включають збільшення витрат на оборону та доступне житло, після марафону переговорів, які затягнулися до ранку п'ятниці.

За словами канцлера, міністри офіційно затвердять план на засіданні уряду пізніше цього місяця.

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Він заявив, що бюджет, який збалансовує безпеку, соціальну згуртованість та економічне зростання, покликаний заспокоїти громадян, стурбованих війною в Україні, наслідками зміни клімату та нелегальної міграції.

"Нам потрібна підтримка України та стабільні пенсії, модернізація промисловості й доступна енергія, сильна армія, хороші дороги та стійкі мости", – зазначив Шольц.

Канцлер зазначив, що лідери коаліції розробили бюджет, який дотримується лімітів запозичень, але водночас фінансує пріоритетні для всіх трьох проурядових партій сфери.

Для підтримки економічного зростання уряд планує створити стимули для інвестицій, зокрема, дозволивши компаніям швидше списувати вартість активів, підтримувати наукові дослідження та розробки, зменшити бюрократію та сприяти розвитку відновлюваної енергетики.

Шольц також заявив, що уряд продовжить виконувати цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону в щонайменше 2% ВВП.

Раніше ЗМІ повідомили, що досягнута домовленість передбачає дотримання так званого "боргового гальма", інші деталі поки невідомі.

Троє лідерів політсил останніми тижнями часто проводили обговорення щодо бюджету і прагнули досягти домовленості до середи 3 липня. Про те, що це може статися найближчим часом, повідомляли раніше цього тижня.

Співлідерка "Зелених", очільниця МЗС Анналена Бербок застерегла від розпаду урядової коаліції на тлі суперечки щодо бюджету.