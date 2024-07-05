Правительство Германии подтвердило достижение согласия по бюджету после долгих споров

Немецкое правительство заявило, что достигло согласия по бюджету на 2025 год, что ослабило многомесячные споры, грозившие развалом левоцентристской коалиции канцлера Олафа Шольца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Социал-демократы канцлера Шольца, а также лидеры их партнеров по коалиции, "Свободных демократов" и "Зеленых", достигли согласия относительно планов, которые включают увеличение расходов на оборону и доступное жилье, после марафона переговоров, затянувшихся до утра пятницы.

По словам канцлера, министры официально утвердят план на заседании правительства позже в этом месяце.

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Он заявил, что бюджет, в котором сбалансированы безопасность, социальная сплоченность и экономический рост, призван успокоить граждан, обеспокоенных войной в Украине, последствиями изменения климата и нелегальной миграции.

"Нам нужны поддержка Украины и стабильные пенсии, модернизация промышленности и доступная энергия, сильная армия, хорошие дороги и устойчивые мосты", – отметил Шольц.

Канцлер отметил, что лидеры коалиции разработали бюджет, который придерживается лимитов заимствований, но при этом финансирует приоритетные для всех трех проправительственных партий сферы.

Для поддержки экономического роста правительство планирует создать стимулы для инвестиций, в частности, позволив компаниям быстрее списывать стоимость активов, поддерживать научные исследования и разработки, уменьшить бюрократию и способствовать развитию возобновляемой энергетики.

Шольц также заявил, что правительство продолжит выполнять целевой показатель НАТО по расходам на оборону не менее 2% ВВП.

Ранее СМИ сообщили, что достигнутая договоренность предусматривает соблюдение так называемого "долгового тормоза", другие детали пока неизвестны.

Трое лидеров политсил в последние недели часто проводили обсуждения по бюджету и стремились достичь договоренности до среды 3 июля. О том, что это может произойти в ближайшее время, сообщали ранее на этой неделе.

Сопредседатель "Зеленых", глава МИД Анналена Бербок предостерегла от распада правительственной коалиции на фоне спора о бюджете.