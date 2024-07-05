Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Британії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, в якій привітав його з призначенням на посаду.
Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, він вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах.
"Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС.
Кулеба також зауважив, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, Леммі став членом нового уряду лідера Лейбористської партії Кіра Стармера, який у п’ятницю офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.
Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.
Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.