Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, в якій привітав його з призначенням на посаду.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, він вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах.

"Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС.

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Кулеба також зауважив, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, Леммі став членом нового уряду лідера Лейбористської партії Кіра Стармера, який у п’ятницю офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.