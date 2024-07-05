Зеленський розраховує на тісну співпрацю з новим урядом Британії

Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Про це глава держава написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Україна та Велика Британія, зазначив Зеленський, були й залишатимуться надійними союзниками.

"Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", – зауважив президент.

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Він побажав новому уряду Британії всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені.

"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", – зазначив Зеленський.

Він подякував Ріші Сунаку, який піде у відставку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

"Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші", – зазначив президент.

За підсумками парламентських виборів 4 липня у Британії зміниться влада.

Лейбористи будуть мати більшість у новому складі Палати громад. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак вже визнав програш своєї Консервативної партії.

Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії. Деталі про нього у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.