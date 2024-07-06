Зеленский провел разговор с новым премьером Британии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.
Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в X (Twitter).
Президент указал, что поздравил нового премьера с победой на выборах и пожелал ему "успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством".
Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.
Я вдячний Кіру Стармеру за…Реклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2024
"Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной", – отметил Зеленский.
По его словам, они скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.
В свою очередь Стармер отметил в X (Twitter), что борьба Украины против российской агрессии "важна для всех нас".
"Поддержка Великобритании остается непоколебимой. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским вскоре", – отметил он.
Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.
Президент Владимир Зеленский ранее поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.
Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.