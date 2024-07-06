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Зеленский провел разговор с новым премьером Британии

Новости — Суббота, 6 июля 2024, 08:21 — Андрей Синявский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в X (Twitter).

Президент указал, что поздравил нового премьера с победой на выборах и пожелал ему "успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством".

"Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной", – отметил Зеленский.

По его словам, они скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

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В свою очередь Стармер отметил в X (Twitter), что борьба Украины против российской агрессии "важна для всех нас".

"Поддержка Великобритании остается непоколебимой. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским вскоре", – отметил он.

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Президент Владимир Зеленский ранее поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

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