Зеленский провел разговор с новым премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в X (Twitter).

Президент указал, что поздравил нового премьера с победой на выборах и пожелал ему "успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством".

Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.



Я вдячний Кіру Стармеру за… Реклама: July 5, 2024

"Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной", – отметил Зеленский.

По его словам, они скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

В свою очередь Стармер отметил в X (Twitter), что борьба Украины против российской агрессии "важна для всех нас".

"Поддержка Великобритании остается непоколебимой. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским вскоре", – отметил он.

Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

Президент Владимир Зеленский ранее поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.