Орбан прибув до Китаю "з мирною місією" щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Пекіна у понеділок після переговорів з лідером Росії Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

Угорський прем'єр написав у своєму дописі "Мирна місія 3.0" та додав хештег "Пекін".

Китайські державні ЗМІ також повідомили про його прибуття, інформує Reuters. У КНР він зустрінеться з її лідером Сі Цзіньпіном.

"Мирна місія прем'єра Віктора Орбана триває", – заявив в інтерв'ю угорському державному інформаційному агентству MTI речник уряду Берталан Гаваші.

Напередодні журналісти повідомили, що угорський прем'єр прямує до Китаю.

Нагадаємо, Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Також стало відомо, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в останній момент – у п'ятницю – скасував заплановану на понеділок зустріч з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка мала відбутися у Будапешті.

Угорська сторона пояснила це "технічними причинами".

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