Орбан прибыл в Китай "с мирной миссией" по поводу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в понедельник после переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

Венгерский премьер написал в своей заметке "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег "Пекин".

Китайские государственные СМИ также сообщили о его прибытии, информирует Reuters. В КНР он встретится с ее лидером Си Цзиньпином.

"Мирная миссия премьера Виктора Орбана продолжается", – заявил в интервью венгерскому государственному информационному агентству MTI представитель правительства Берталан Хаваши.

Накануне журналисты сообщили, что венгерский премьер направляется в Китай.

Напомним, Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

Также стало известно, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в последний момент – в пятницу – отменил запланированную на понедельник встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая должна была состояться в Будапеште.

Венгерская сторона объяснила это "техническими причинами".

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