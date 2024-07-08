Орбан прибыл в Китай "с мирной миссией" по поводу Украины
Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 07:17 —
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в понедельник после переговоров с лидером России Владимиром Путиным.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).
Венгерский премьер написал в своей заметке "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег "Пекин".
Peace mission 3.0 #Beijing pic.twitter.com/DZZFv4qAEHРеклама:– Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2024
Китайские государственные СМИ также сообщили о его прибытии, информирует Reuters. В КНР он встретится с ее лидером Си Цзиньпином.
"Мирная миссия премьера Виктора Орбана продолжается", – заявил в интервью венгерскому государственному информационному агентству MTI представитель правительства Берталан Хаваши.
Накануне журналисты сообщили, что венгерский премьер направляется в Китай.
Напомним, Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.
Также стало известно, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в последний момент – в пятницу – отменил запланированную на понедельник встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая должна была состояться в Будапеште.
Венгерская сторона объяснила это "техническими причинами".
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