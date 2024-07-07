ЗМІ: Орбан ймовірно прямує до Пекіна

Літак, який угорський прем’єр Віктор Орбан зазвичай використовує для закордонних візитів, перебуває над територією Росії і прямує до Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє угорський портал 444.hu.

Журналісти відстежили за радарами, що урядовий літак Dassault Falcon 7X рухається над територією Росії і є висока ймовірність, що на його борту Віктор Орбан, який прямує до Китаю.

"За нашою інформацією, після поїздок до Києва, Москви і Азербайджану Віктор Орбан прямує до Китаю", – йдеться у публікації.

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Борт має приземлитися вранці за місцевим часом.

В уряді Угорщини нічого не повідомляли про візит, а речник уряду Берталан Гавасі та інші ще не відповіли на запит про коментар.

Нагадаємо, Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Також стало відомо, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в останній момент – у п'ятницю – скасував заплановану на понеділок зустріч з німецькою колегою Анналеною Бербок, яка мала відбутися у Будапешті.

Угорська сторона пояснила це "технічними причинами".

