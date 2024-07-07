Орбан після вояжу до Путіна пообіцяв більше "несподіваних зустрічей"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився враженнями від своєї поїздки до Москви до кремлівського правителя Владіміра Путіна та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору швейцарського сайту та тижневика Die Weltwoche, відомого проросійською позицією.

Він назвав "надзвичайним" факт переговорів з Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

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За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг", щоб уникнути стеження з боку "великих хлопців".

Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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