Угорщина пояснила скасування зустрічі з главою МЗС Німеччини технічними причинами

Будапешт заявив, що скасував зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, заплановану на понеділок, через технічні, а не політичні причини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами угорського МЗС, у зв'язку з "непередбачуваною зміною в календарі міністра закордонних справ" воно попросило перенести візит на більш пізній термін.

Відомство висловило сподівання, що зустріч відбудеться в найближчому майбутньому.

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"Причина суто технічна, а не політична", – запевнило міністерство закордонних справ.

Раніше МЗС Німеччино заявило, що Будапешт скасував зустріч між міністрами закордонних справ без попередження, що викликало здивування Берліна.

За словами речника МЗС Німеччини, необхідна "серйозна й чесна" дискусія після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в п'ятницю з лідером РФ Владіміром Путіним у Москві.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського Союзу не залежить від Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді Євросоюзу.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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