Працівники аеропортів Парижа можуть почати страйк незадовго до початку Олімпіади

Кілька профспілок групи ADP, куди входять працівники паризьких аеропортів, закликали до страйку 17 липня – менш ніж за десять днів до початку Олімпійських ігор – з вимогою надбавок до зарплат через посилений режим роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Профспілки CGT, CFDT, FO і UNSA у спільній заяві засудили "погіршення умов праці", вимагаючи зокрема "премії для всього персоналу", заповнення тисячі робочих місць і гарантії того, що вони зможуть взяти вихідні дні під час Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Вони звернули увагу, що генеральний директор ADP Огюстен де Романе вирішив "виплатити премію лише деяким співробітникам".

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"Всі профспілки одностайно засудили ці методи, що викликають розкол, і вибір, зроблений керівництвом… Треба сказати, що генеральний директор відмахнувся від наших вимог", – ідеться у спільній заяві профспілок.

Паризькі аеропорти Руассі – Шарль-де-Голль та Орлі обслуговують загалом близько 350 тисяч пасажирів на день. Група ADP не очікує збільшення пасажиропотоку під час Олімпіади, але вживає заходів для полегшення навантаження на інфраструктуру летовищ.

Працівники ADP вже оголошували страйк 19 травня, він не спричинив значних перебоїв у роботі, але деякі рейси все одно довелось скасувати.

Це не єдина інфраструктурна незручність у французькій столиці на найближчий час. Приміром, площу Згоди в Парижі з 1 червня повністю перекрили на все літо у зв’язку з фінальним етапом підготовки до Олімпійських ігор.