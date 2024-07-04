У Сені покращилась якість води за три тижні до Олімпіади

За три тижні до початку Олімпійських ігор знизився рівень забруднення води у річці Сена, яка має стати одним із місць проведення змагань з плавання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Дані, опубліковані міською та регіональною владою, показали, що концентрація ентерококів та бактерій кишкової палички була нижчою за допустимі норми протягом шести з дев'яти днів з 24 червня по 2 липня.

"Попри все ще високу швидкість течії, якість води в Сені за звітний період покращилась, причому шість днів якість води відповідала пороговим значенням, визначеним європейською директивою", – йдеться в заяві мерії Парижа, опублікованій за результатами дослідження.

Реклама:

Водночас минулого тижня рівень забруднення знизився на достатній для купання, зазначила влада столиці Франції.

Рівень забруднення залежить, серед іншого, від кількості опадів і температури води. Очікують, що за умови гарної погоди в Парижі цього тижня якість води залишатиметься хорошою.

Минулого тижня повідомляли, що у Сені досі зберігається високий рівень забруднення.

Очільник організаційного комітету Олімпійських ігор Тоні Естанге зазначив, що більша визначеність щодо якості води у Сені з’явиться приблизно у середині липня.

У Сені заплановано проведення олімпійських змагань з тріатлону та марафону. Ігри розпочнуться 26 липня та завершаться 11 серпня.

Якщо річка буде надто забрудненою до початку Олімпіади, буде розглянутий план Б – відкладення змагань з плавання на відкритій воді на кілька днів. На нове місце переносити їх не планують.

На початку березня президент Емманюель Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені та пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. Мер Парижа Анн Ільдаго також пообіцяла, що поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом.

Тим часом французькі служби безпеки вважають найбільшою загрозою під час Олімпіади ісламістські теракти.