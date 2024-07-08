Работники аэропортов Парижа могут начать забастовку незадолго до начала Олимпиады

Несколько профсоюзов группы ADP, куда входят работники парижских аэропортов, призвали к забастовке 17 июля – менее чем за десять дней до начала Олимпийских игр – с требованием надбавок к зарплатам из-за усиленного режима работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Профсоюзы CGT, CFDT, FO и UNSA в совместном заявлении осудили "ухудшение условий труда", требуя в частности "премии для всего персонала", заполнения тысячи рабочих мест и гарантии того, что они смогут взять выходные дни во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

Они обратили внимание, что генеральный директор ADP Огюстен де Романе решил "выплатить премию только некоторым сотрудникам".

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"Все профсоюзы единодушно осудили эти методы, вызывающие раскол, и выбор, сделанный руководством... Надо сказать, что генеральный директор отмахнулся от наших требований", – говорится в совместном заявлении профсоюзов.

Парижские аэропорты Руасси – Шарль-де-Голль и Орли обслуживают в общей сложности около 350 тысяч пассажиров в день. Группа ADP не ожидает увеличения пассажиропотока во время Олимпиады, но принимает меры для облегчения нагрузки на инфраструктуру аэропортов.

Работники ADP уже объявляли забастовку 19 мая, она не вызвала значительных перебоев в работе, но некоторые рейсы все равно пришлось отменить.

Это не единственное инфраструктурное неудобство во французской столице на ближайшее время. К примеру, площадь Согласия в Париже с 1 июня полностью перекрыли на все лето в связи с финальным этапом подготовки к Олимпийским играм.