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Через страйк авіадиспетчерів знову скасовують більшість рейсів в одному з аеропортів Парижа

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 15:49 — Марія Ємець

Найближчої суботи більшість рейсів з паризького аеропорту Орлі превентивно скасовують через черговий страйк профспілок авіадиспетчерів. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Головне управління цивільної авіації Франції розпорядилося превентивно скасувати 70% рейсів, які обслуговує аеропорт Орлі, на 24 квітня через новий страйк профспілок авіадиспетчерів. "Бронь" залишили для усіх рейсів сполученням із заморськими територіями Франції, чимало з яких вирушають саме з цього аеропорту.

Оголошення про страйк з’явилося всупереч угоді, укладеній профспілками з Управлінням цивільної авіації у квітні. У профспілках кажуть, що та домовленість буцімто не вирішує проблему з нестачею кадрів.

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Попередній страйк французьких авіадиспетчерів в кінці квітня, який врешті скасували через підписання угоди, все одно зірвав плани багатьом пасажирам.

Регулярні протести французьких диспетчерів є постійним предметом критики ірландського лоукостера Ryanair. У компанії навіть закликали постійних клієнтів підписати звернення до керівних органів ЄС з метою натиснути на Францію та дозволити літати через її повітряний простір попри страйки авіадиспетчерів, оскільки нерідко через страйки французів скасовувалися рейси між іншими країнами.

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