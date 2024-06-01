Одну з центральних площ Парижа повністю закривають до осені через Олімпійські ігри

Площу Згоди у Парижі з 1 червня повністю перекрили на все літо у зв’язку з фінальним етапом підготовки до Олімпійських ігор.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З цієї суботи Площа Згоди, одне з відомих місць над Сеною у центрі Парижа, буде повністю закритою для будь-якого руху та пішоходів, оскільки починається фінальний етап підготовки до Олімпійських ігор.

⚠️ Rappel : la place de la Concorde sera fermée à la circulation automobile, cycliste et piétonne à compter de ce samedi 1er juin, 6h. Une réouverture partielle interviendra le 7 septembre (contre-allée ouest) et à compter du 25 septembre toute la partie ouest sera rouverte. pic.twitter.com/0ZKLd28o8T Реклама: May 30, 2024

На цьому місці будуть інфраструктуру для змагань з низки дисциплін, а в подальшому тут проходитиме також церемонія відкриття Паралімпійських ігор.

Перекриття площі стало несподіванкою для багатьох містян. Багато перехожих на місці нарікають, що не бачили ніяких попереджень про це та що загалом пересуватися у центрі стало важко, оскільки "все перегороджене" і важко зрозуміти, які маршрути доступні для пересування, а які ні.

Напередодні у п'ятницю МВС Франції заявило про перший зірваний ісламістський теракт перед Олімпійськими іграми.

Як відомо, в країні серйозно стурбовані ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн, а французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.