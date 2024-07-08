Орбан похвалився, що він як ніхто добре знає росіян

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що у світі дуже мало людей, які знають про Росію більше, ніж угорці та він сам.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, пише "Європейська правда".

Орбан сказав, що він особливо добре розуміє Росію. Угорський прем'єр-міністр, серед лідерів країн ЄС, підтримує найтісніші стосунки з державою-агресоркою, а Угорщина регулярно гальмує європейські санкції проти РФ.

"У світі дуже мало людей, які знають про Росію більше, ніж угорці і особливо їхній прем'єр-міністр", – заявив Віктор Орбан.

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"Я знаю росіян. Вони відрізняються від нас. У них інша історія, інша культура, інші інстинкти і погляди. Інше розуміння свободи і інше розуміння національного суверенітету", – додав прем’єр-міністр Угорщини в інтерв’ю, яке стосувалося його візиту в Москву і переговорів з главою Кремля Владіміром Путіним.

За словами Орбана, так само добре росіян розуміла колишня канцлерка Ангела Меркель. Він переконаний, що якби вона все ще була канцлеркою, то Владімір Путін не розпочав би свою війну.

"Вона не розуміла ліберальну демократію в Росії і дурний підхід багатьох західних людей", – зазначив угорський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Посли країн-членів ЄС мають намір підняти питання візитів Віктора Орбана із його самопроголошеною "мирною місією" щодо України на наступному засіданні Комітету постійних представників ЄС.

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