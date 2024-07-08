Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та Росією

Президент Володимир Зеленський не вважає, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Дональдом Туском у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що не знав про плани Віктора Орбана відвідати Москву відразу після візиту до Києва.

"Що стосується прем’єр-міністра Орбана. Він був у Києві, після цього полетів у Москву, я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір", – сказав президент.

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Говорячи про те, чи може угорський прем'єр бути посередником між Україною та Росією, президент сказав, що посередниками можуть бути "тільки серйозні сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну".

"Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе має бути економіка, яка впливає на Росію, або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, що Сполучені Штати Америки така країна, я думаю, Китай така країна, і я думаю Євросоюз – не якась одна країна ЄС, ні, а весь Євросоюз – це дійсно може бути така посередницька місія", – сказав глава держави.

Він додав, що Путін не поважає тих, хто слабкий, і навіть якщо він зустрічається з тією чи іншою державою, це не значить, що він хоче закінчити війну.

Глава польського уряду Дональд Туск на тлі так званої "мирної місії" Віктора Орбана заявив, що ніхто не має права без України вирішувати питання мирного врегулювання з Росією, а також вести перемовини про європейську політику без схвалення ЄС.

Нагадаємо, Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Після цього стало відомо про його візит у Пекін на переговори з главою Китаю щодо України.

У ЄС одностайно запевнили, що Орбан не веде переговори від імені Європейського Союзу, а проводить їх у рамках двосторонніх відносин.

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