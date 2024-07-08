Орбан похвастался, что он как никто хорошо знает россиян

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что в мире очень мало людей, которые знают о России больше, чем венгры и он сам.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, пишет "Европейская правда".

Орбан сказал, что он особенно хорошо понимает Россию. Венгерский премьер-министр, среди лидеров стран ЕС, поддерживает тесные отношения с государством-агрессором, а Венгрия регулярно тормозит европейские санкции против РФ.

"В мире очень мало людей, которые знают о России больше, чем венгры и особенно их премьер-министр", – заявил Виктор Орбан.

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"Я знаю россиян. Они отличаются от нас. У них другая история, другая культура, другие инстинкты и взгляды. Другое понимание свободы и другое понимание национального суверенитета", – добавил премьер-министр Венгрии в интервью, которое касалось его визита в Москву и переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Орбана, так же хорошо россиян понимала бывшая канцлер Ангела Меркель. Он убежден, что если бы она все еще была канцлером, то Владимир Путин не начал бы свою войну.

"Она не понимала либеральную демократию в России и глупый подход многих западных людей", – отметил венгерский премьер-министр.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.

Послы стран-членов ЕС намерены поднять вопрос визитов Виктора Орбана с его самопровозглашенной "мирной миссией" по Украине на следующем заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

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