Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности на 147 млн евро

Министерство обороны Литвы объявило о закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанных в Швеции, на сумму 147 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Агентство оборонных ресурсов подписало окончательные соглашения со шведской компанией Saab Dynamics. Поставка запланирована на 2025-2027 годы.

ФОТО: SAAB

"Система предназначена для обеспечения защиты определенных объектов, территорий и критической инфраструктуры. Преимуществом этой системы является ее мобильность, что делает ее столь необходимой. Она значительно расширит возможности литовских Вооруженных сил. Сейчас мы используем систему ПВО старого поколения RBS70 и ракеты Bolide", – прокомментировал министр обороны Лауринас Кащюнас.

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Мобильная система ПВО малой дальности состоит из мобильных центров управления огнем, мобильных радаров Giraffe 1X и мобильных огневых установок RBS70 NG.

Литва также рассматривает возможность приобретения у Польши систем ПВО Piorun.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые пока не используются в литовских Вооруженных силах.