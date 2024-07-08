В Швеции определились со своим кандидатом в еврокомиссары

Правительство Швеции в понедельник, 8 июля, номинировало министра по делам Европейского Союза Джессику Росвалл на должность в следующем составе Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

На пресс-конференции в понедельник шведский премьер Ульф Кристерссон объяснил, что Росвалл "пользуется очень большим уважением", в частности как и представительница Швеции, поэтому правительство решило номинировать именно ее.

Сама же министр отметила, что для нее номинация – "большая честь", и ей легко было согласиться на предложение войти в будущую Еврокомиссию, учитывая значительный опыт работы с коллегами в Евросоюзе.

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Как представитель Швеции, Росвалл заменит Илву Йоханссон, которая в Еврокомиссии с 2019 года отвечает за внутренние дела в ЕС. Сферу ответственности будущего шведского еврокомиссара еще предстоит определить.

Росвалл сказала, что хочет в Еврокомиссии продолжить выполнение мандата действующего шведского правительства – "сделать Европу более безопасной, свободной и зеленой".

Напомним, поздно вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на следующие пять лет. Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен предлагают переизбрать на второй срок.

Далее руководство ЕС должны еще утвердить в Европарламенте – это произойдет ориентировочно во второй половине июля.

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