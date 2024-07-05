Прем'єрка Литви розповіла, кого хотіла б бачити єврокомісаром

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте вважає, що міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс був би чудовим єврокомісаром.

Її заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Шимоніте не розкриває, чи є ім'я Ландсбергіса серед можливих кандидатів у члени Європейської комісії.

"Якщо ви запитуєте мене, чи був би Габріелюс Ландсбергіс гарним комісаром Європейської комісії, то так, можу сказати, що, на мою думку, він був би чудовим комісаром", – сказала литовська прем’єрка.

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Вона зазначила, що для делегування кандидата у Єврокомісію уряд повинен буде ухвалити відповідне рішення та звернутися до президента і Сейму.

"Таке рішення щодо кандидатури комісара в якийсь момент буде ухвалено. І коли це буде, тоді, я думаю, це буде рішення уряду…До того я не готова коментувати імена, як кандидатів, як рішення, мою пропозицію, я справді не готова і не збираюся цього робити", – заявила Шимоніте.

За її словами, переговори щодо можливих портфелів ЄК ще тривають, тому говорити про імена поки що зарано.

"У такому процесі ведеться багато переговорів одразу з багатьох питань, і, оскільки це переговорний процес, то поки все не погоджено, можна сказати, що домовленості немає ні про що", – резюмувала очільниця уряду.

Нагадаємо, 11 червня уряд Латвії офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Словаччина вирішила висунути кандидатуру Мароша Шефчовича на посаду єврокомісара у новому складі Європейської комісії.

Водночас литовські політики починають турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції досі не визначилися з кандидатом на литовського єврокомісара.