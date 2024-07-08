Орбан вважає, що Путін нізащо не нападе на країну НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає неможливим, аби лідер Росії Владімір Путін напав на країну НАТО.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, витяги з якого наводить агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Угорщини висловився щодо потенційного нападу Росії на Альянс.

"Жодна серйозна людина не може говорити про те, що Росія має намір напасти на НАТО", – сказав Орбан.

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Він переконаний, що напад на НАТО є абсолютно неможливим – не лише для Росії, але й для будь-кого в світі – оскільки це найсильніше військове співтовариство на сьогодні.

Орбан зазначив, що всі країни НАТО дотримуються своїх обіцянок щодо колективної безпеки, а це означає, що напад на одного союзника по НАТО – це напад на всіх.

Він також заявив, що росіяни мають іншу історію і культуру, а також інше розуміння свободи і національного суверенітету, ніж європейці. "Але вони раціональні, вони гіперраціональні", – вважає Орбан.

У відповідь на заперечення, що вторгнення в Україну не було раціональним, він відповів: "Ірраціональність відрізняється від помилки в раціональному розрахунку".

Раніше у понеділок агентство Reuters повідомило, що НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від можливого нападу з боку Росії.