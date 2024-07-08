Орбан считает, что Путин ни за что не нападет на страну НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает невозможным, чтобы лидер России Владимир Путин напал на страну НАТО.

Об этом Орбан сказал в интервью немецкой газете Bild, выдержки из которого приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Венгрии высказался относительно потенциального нападения России на Альянс.

"Ни один серьезный человек не может говорить о том, что Россия намерена напасть на НАТО", – сказал Орбан.

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Он убежден, что нападение на НАТО является абсолютно невозможным – не только для России, но и для кого-либо в мире – поскольку это самое сильное военное сообщество на сегодня.

Орбан отметил, что все страны НАТО придерживаются своих обещаний по коллективной безопасности, а это означает, что нападение на одного союзника по НАТО – это нападение на всех.

Он также заявил, что россияне имеют другую историю и культуру, а также другое понимание свободы и национального суверенитета, чем европейцы. "Но они рациональны, они гиперрациональны", – считает Орбан.

В ответ на возражение, что вторжение в Украину не было рациональным, он ответил: "Иррациональность отличается от ошибки в рациональном расчете".

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило, что НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от возможного нападения со стороны России.