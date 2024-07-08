Україна передасть Міжнародному кримінальному суду дані про останній обстріл Росії

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна передасть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про останній масований ракетний обстріл українських міст Росією.

Про це він заявив в етері телемаратону в понеділок, 8 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Костін заявив, що за фактом обстрілів Києва прокуратура почала провадження за статтею про порушення звичаїв і законів війни.

"І, окрім нашого національного розслідування, всю інформацію, докази щодо сьогоднішніх атак на Київ та інші українські міста ми скеровуємо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", – додав він.

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Генпрокурор нагадав, що МКС уже видав чотири ордери на арешт топкерівництва Росії за обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України.

"Вдаючись до продовження цих атак після ордерів МКС, Росія не просто намагається вбити якомога більше українців. Це її спроба знищити міжнародний правопорядок, заснований на законі. Але ми віримо і знаємо, що справедливість обов’язково переможе", – вважає Костін.

Нагадаємо, у Білому домі засудили останню масовану російську ракетну атаку на Україну, зокрема, на "Охматдит", і висловили очікування, що на саміті НАТО будуть оголошені кроки, які дозволять попередити подібні атаки.

Там також підкреслили, що удари Росії по медичних об’єктах в Україні відбуваються вже не вперше, а обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування цих дій.