У Білому домі відреагували на російський удар по "Охматдиту"

У Білому домі засудили останню масовану російську ракетну атаку на Україну, зокрема, на "Охматдит".

Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер на брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Вашингтона.

"Сьогоднішня жахлива атака по Україні, зокрема, по дитячій лікарні доводить жахливу ціну російської агресії, яку готовий заплатити лідер Владімір Путін у його війні", – сказав Карпентер.

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни", – додав він.

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За його словами США продовжать докладати зусиль у підтримки здатності України протистояти російському вторгненню.

Карпентер також очікує, що на цьому тижні під час саміту НАТО будуть оголошені кроки з посилення української ППО, які дозволять попередити такі атаки як сьогодні.

"Якщо Путін думає перечекати Захід, він помиляється", – наголосив посадовець.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".