Украина передаст Международному уголовному суду данные о последнем обстреле России

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Украина передаст Офису прокурора Международного уголовного суда информацию о последнем массированном ракетном обстреле украинских городов Россией.

Об этом он заявил в эфире телемаратона в понедельник, 8 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Костин заявил, что по факту обстрелов Киева прокуратура начала производство по статье о нарушении обычаев и законов войны.

"И, кроме нашего национального расследования, всю информацию, доказательства относительно сегодняшних атак на Киев и другие украинские города мы направляем в Офис прокурора Международного уголовного суда", – добавил он.

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Генпрокурор напомнил, что МУС уже выдал четыре ордера на арест топ-руководства России за обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

"Прибегая к продолжению этих атак после ордеров МУС, Россия не просто пытается убить как можно больше украинцев. Это ее попытка уничтожить международный правопорядок, основанный на законе. Но мы верим и знаем, что справедливость обязательно победит", – считает Костин.

Напомним, в Белом доме осудили последнюю массированную российскую ракетную атаку на Украину, в частности, на "Охматдет", и выразили ожидание, что на саммите НАТО будут объявлены шаги, которые позволят предупредить подобные атаки.

Там также подчеркнули, что удары России по медицинским объектам в Украине происходят уже не впервые, а обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования этих действий.