Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена

Білий дім напередодні саміту НАТО у Вашингтоні запевнив, що союзників США по Альянсу не потрібно заспокоювати щодо кандидатури президента Джо Байдена після його невдалого виступу на дебатах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У понеділок Білий дім відкинув ідею про те, що президенту Джо Байдену доведеться запевняти союзників США у своїй придатності до виконання обов'язків напередодні саміту Альянсу – першого великого міжнародного заходу з часу його широко розкритикованого виступу на дебатах.

"Я думаю, що ваше запитання передбачає, що їх потрібно запевнити в американському лідерстві і відданості президента Байдена", – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у відповідь на питання преси у понеділок. Кірбі додав, що адміністрація "не бачить жодних ознак цього (занепокоєнь) від наших союзників".

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"Зовсім навпаки. Розмови, які ми проводимо з ними заздалегідь, свідчать про те, що вони в захваті від цього саміту", – сказав Кірбі.

Він додав, що йому "нічого не відомо" про розмови між членами Альянсу, які б висловлювали занепокоєння щодо здоров'я президента, і що з нами таких розмов "точно не було".

У п'ятницю телеканал CNN повідомив, що виступ Байдена на дебатах викликав шок і занепокоєння у дипломатів по всьому світу. Про це також повідомляло видання Politico.

Напередодні президент Байден під час зустрічі з донорами своєї кампанії заявив, не зніметься з виборів.

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