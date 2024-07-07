ЗМІ: В НАТО дедалі більше побоюються, що Байден не зможе перемогти Трампа

Дипломати та світові лідери, які готуються до саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня, в приватних розмовах висловлюють гостре занепокоєння щодо віку, здоров'я та здатності президента США Джо Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Видання поспілкувалось з 20 людьми, пов'язаними з НАТО або майбутнім самітом, які багато членів Альянсу вже мали обережні сумніви щодо шансів Байдена задовго до дебатів.

Тепер вони з тривогою і побоюванням відреагували на нещодавній виступ Байдена на дебатах з Дональдом Трампом.

Реклама:

"Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки", – сказав посадовець з європейської країни НАТО.

Інший співрозмовник видання сказав, що на виступ Байдена на дебатах "було боляче дивитися".

"Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює", – сказав він.

За словами трьох дипломатів, союзники стурбовані політичним становищем Байдена і шансами на переобрання, враховуючи його вік.

"Мені здається, що йому буде дуже важко продовжувати свою кампанію і залишатися на посаді", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що, хоча рішення про його заміну залежить від Демократичної партії, вони повинні "розглянути всі варіанти".

Також серед занепокоєнь союзників по НАТО є те, як довго Байден зможе збирати американську підтримку для оборони Європи.

"Ми ведемо більше розмов про нашу власну оборону, оскільки схоже, що Трамп повертається", – сказав посадовець з однієї з країн НАТО.

Крім того, деякі союзники по НАТО не зовсім задоволені лідерством Байдена: багато хто вважає, що він був занадто обережним у своєму підході до надання зброї та надання Києву дозволу на удари по Росії.

"Чи є США лідером, чи вони просто беруть участь, як і всі інші?" – запитав високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні.

Ці нарікання лунають від членів альянсу, як правило, зі Східної Європи, які хочуть, щоб Україна не мала обмежень на використання військової допомоги.

Сам Байден раніше заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.