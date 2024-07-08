Байден заявив донорам своєї кампанії, що не зніметься з виборів

Президент США Джо Байден під час зустрічі з донорами своєї кампанії заявив, що більше не хоче повертатись до невдалих дебатів із Дональдом Трампом, і закликав зосередити зусилля на перемозі демократів на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Байден наголосив у розмові з донорами, що до виборів у США залишилось лише 120 днів, і "ми не можемо більше гаяти час на відволікання".

"У мене є одне завдання – перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що я найкраща людина, яка зможе це зробити. Отже, годі нам говорити про дебати, настав час взяти Трампа на приціл", – додав демократ.

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Кілька донорів, які брали участь у розмові, описали Байдена як "рішучого" і "сильного". На питання про плани щодо наступних дебатів президент США відповів, що його стратегією буде "атакувати, атакувати, атакувати".

Раніше того ж дня Байден надіслав листа демократам Конгресу США, заявивши про наміри залишити свою кандидатуру на виборах попри публічний спротив кількох конгресменів.

Кілька провідних демократів Палати представників США напередодні заявили лідеру меншості Хакіму Джеффрісу, що Байдену потрібно зняти кандидатуру на тлі занепокоєння про те, що вибори наприкінці року можуть завершитись провалом для партії.

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