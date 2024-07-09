Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена

Белый дом накануне саммита НАТО в Вашингтоне уверяет, что союзников США по Альянсу не нужно успокаивать относительно кандидатуры президента Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В понедельник Белый дом отверг идею о том, что президенту Джо Байдену придется уверять союзников США в своей пригодности к исполнению обязанностей накануне саммита Альянса – первого крупного международного мероприятия со времени его широко раскритикованного выступления на дебатах.

"Я думаю, что ваш вопрос предполагает, что их нужно заверить в американском лидерстве и преданности президента Байдена", – сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в ответ на вопрос прессы в понедельник. Кирби добавил, что администрация "не видит никаких признаков этого (беспокойства) от наших союзников".

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"Совсем наоборот. Разговоры, которые мы проводим с ними заранее, свидетельствуют о том, что они в восторге от этого саммита", – сказал Кирби.

Он добавил, что ему "ничего не известно" о разговорах между членами Альянса, которые бы выражали беспокойство относительно здоровья президента, и что с нами таких разговоров "точно не было".

В пятницу телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена на дебатах вызвало шок и беспокойство у дипломатов по всему миру. Об этом также сообщало издание Politico.

Накануне президент Байден во время встречи с донорами своей кампании заявил, не снимется с выборов.

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