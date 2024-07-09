В уряді Австрії перевірять можливість розірвання контракту з "Газпромом"

Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом" – який продовжили у 2018 році до 2040-го – та визначити, чи можна його достроково припинити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Як пояснила австрійська міністерка клімату Леонор Гевесслер, комісія має розслідувати, чи існує спосіб вийти з контракту з "Газпромом" та проаналізує політичні обставини продовження дії контракту у 2018 році.

Комісію очолять колишній голова Верховного суду Ірмгард Грісс та професор Андреас Клетечка. Перші результати мають бути відомі восени, а остаточний звіт – до кінця року.

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За словами Гевесслер, "продовження контракту у 2018 році було помилкою", а його зміст досі відомий лише OMV, позаяк це приватна компанія. У межах розслідування окремі члени комісії зможуть отримати доступ до тексту домовленості з "Газпромом".

Контракт між OMV і "Газпромом" продовжили на дванадцять років – з 2028 по 2040 рік – у присутності тодішнього канцлера Австрії Себастьяна Курца і Владіміра Путіна. Публічно відомо лише, що OMV зобов’язана платити "Газпрому" за поставлений газ, навіть якщо він їй не потрібен.

OMV була першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з тоді ще Радянським Союзом у 1968 році. Австрія досі залежна від цих поставок і у травні імпортувала 90% газу з Росії.

Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.