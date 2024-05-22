"Газпром" може зупинити поставки газу в Австрію
Австрійська нафтогазова група OMV попередила трейдерів, що рішення європейського суду може перервати її платежі "Газпрому", через що поставки російського газу в Австрію опинились під загрозою.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.
Неспроможність вчасно розрахуватися з підконтрольним Кремлю газовим гігантом, швидше за все, призведе до переривання поставок, заявила OMV пізно ввечері у вівторок.
За останні сім місяців "Газпром" покривав понад 80% австрійського імпорту в рамках довгострокового контракту до 2040 року.
Попередження OMV випливає з "рішення іноземного суду, отриманого великою європейською енергетичною компанією".
Якщо австрійські суди виконають це рішення, що може призвести до зриву платежів OMV, й, "цілком ймовірно, що "Газпром експорт" припинить постачання газу", – йдеться в заяві.
OMV заявила, що не знає, чи може таке примусове виконання рішення відбутися і коли саме.
Припинення російських поставок може призвести до короткострокового зростання цін, попередив австрійський регулятор E-Control. Однак адекватні альтернативи постачання і високі рівні зберігання означають, що країна повинна мати достатню пропозицію палива до 2026 року.
Нагадаємо, міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер в лютому оголосила про намір вжити заходи щодо припинення імпорту російського газу, зокрема для розірвання довгострокового контракту енергетичної компанії OMV з "Газпромом".
Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.