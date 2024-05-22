"Газпром" може зупинити поставки газу в Австрію

Австрійська нафтогазова група OMV попередила трейдерів, що рішення європейського суду може перервати її платежі "Газпрому", через що поставки російського газу в Австрію опинились під загрозою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Неспроможність вчасно розрахуватися з підконтрольним Кремлю газовим гігантом, швидше за все, призведе до переривання поставок, заявила OMV пізно ввечері у вівторок.

За останні сім місяців "Газпром" покривав понад 80% австрійського імпорту в рамках довгострокового контракту до 2040 року.

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Попередження OMV випливає з "рішення іноземного суду, отриманого великою європейською енергетичною компанією".

Якщо австрійські суди виконають це рішення, що може призвести до зриву платежів OMV, й, "цілком ймовірно, що "Газпром експорт" припинить постачання газу", – йдеться в заяві.

OMV заявила, що не знає, чи може таке примусове виконання рішення відбутися і коли саме.

Припинення російських поставок може призвести до короткострокового зростання цін, попередив австрійський регулятор E-Control. Однак адекватні альтернативи постачання і високі рівні зберігання означають, що країна повинна мати достатню пропозицію палива до 2026 року.

Нагадаємо, міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер в лютому оголосила про намір вжити заходи щодо припинення імпорту російського газу, зокрема для розірвання довгострокового контракту енергетичної компанії OMV з "Газпромом".

Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.