В Албании в четверг открывают первый итальянский центр для мигрантов
Италия, которая принимает больше всего мигрантов в Европейском Союзе, в четверг открывает первый из двух запланированных лагерей для просителей убежища в Албании.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Два лагеря будут использовать для размещения до 3000 мигрантов в месяц, которых спасли в море на пути в Италию.
Лагерь, который открывается в четверг, расположен в северном албанском порту Шенджин. Открытие второго центра на бывшей военно-воздушной базе в соседнем Гядере пока отложили.
Обе структуры будут полностью управляться правительством Италии, которое оплатило строительство.
Их будут использовать для мигрантов, подобранных в международных водах, но не для женщин, детей или уязвимых категорий людей.
Оказавшись в центрах, мигранты смогут просить убежища в Италии. Если им будет отказано, они будут отправлены обратно в страны, которые будут считаться безопасными для возвращения.
Два центра будут работать в соответствии с соглашением, подписанным итальянским и албанским премьер-министрами, которое будет действовать в течение пяти лет с возможностью продления.
Количество мигрантов, прибывших в Италию по морю в этом году – около 31 тысячи – сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, при которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.
В мае в ЕС была окончательно принята миграционная реформа, которая полностью вступит в силу через два года.