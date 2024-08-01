В Албании в четверг открывают первый итальянский центр для мигрантов

Италия, которая принимает больше всего мигрантов в Европейском Союзе, в четверг открывает первый из двух запланированных лагерей для просителей убежища в Албании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Два лагеря будут использовать для размещения до 3000 мигрантов в месяц, которых спасли в море на пути в Италию.

Лагерь, который открывается в четверг, расположен в северном албанском порту Шенджин. Открытие второго центра на бывшей военно-воздушной базе в соседнем Гядере пока отложили.

Реклама:

Обе структуры будут полностью управляться правительством Италии, которое оплатило строительство.

Их будут использовать для мигрантов, подобранных в международных водах, но не для женщин, детей или уязвимых категорий людей.

Оказавшись в центрах, мигранты смогут просить убежища в Италии. Если им будет отказано, они будут отправлены обратно в страны, которые будут считаться безопасными для возвращения.

Два центра будут работать в соответствии с соглашением, подписанным итальянским и албанским премьер-министрами, которое будет действовать в течение пяти лет с возможностью продления.

Количество мигрантов, прибывших в Италию по морю в этом году – около 31 тысячи – сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, при которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

В мае в ЕС была окончательно принята миграционная реформа, которая полностью вступит в силу через два года.