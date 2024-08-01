План Італії щодо відкриття таборів для мігрантів в Албанії зіткнувся з новими затримками

Суперечливий план Італії щодо створення таборів утримання в Албанії для мігрантів, підібраних у морі, знову відкладається.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Джерело, знайоме з реалізацією плану, повідомило в четвер, що він відстає від графіка на кілька тижнів. Втім перший з двох центрів, розташований у північному албанському порту Шенджин, мали відкрити у четвер.

Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні під час візиту до Албанії в червні оголосила дату відкриття обох таборів 1 серпня. Раніше її уряд сподівався ввести їх в експлуатацію до весни.

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Джерело, яке не може бути назване, оскільки не має повноважень говорити на цю тему, відмовилося назвати нову дату відкриття таборів, але сказало, що затримки частково пов'язані зі спекотною погодою в Албанії, яка обмежує робочі години для будівельників.

Минулого тижня заступник міністра Альфредо Мантовано, близький помічник Мелоні, повідомив італійським ЗМІ, що відкриття таборів відкладається на кілька тижнів.

Минулого року правий уряд Мелоні підписав угоду з Албанією щодо таборів в рамках своїх зусиль зі стримування імміграції, заявивши, що вони будуть обробляти близько 36 000 мігрантів на рік.

Опозиційні партії та правозахисні групи засудили цей план, який нагадує вже скасовану угоду про депортацію мігрантів між Британією та Руандою.

Правозахисна група Amnesty International цього тижня заявила, що проєкт є "плямою на італійському уряді".

Рим домовився з Тираною про створення центру в Гядері та ще одного – в приморському містечку Шенджин за 20 кілометрів від нього. У двох центрах запланували розміщати мігрантів, яких врятували в морі італійські судна, на час розгляду їхніх заяв про надання притулку.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Ця реформа була остаточно ухвалена 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки.