План Италии по открытию лагерей для мигрантов в Албании столкнулся с новыми задержками

Противоречивый план Италии по созданию лагерей содержания в Албании для мигрантов, подобранных в море, снова откладывается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Источник, знакомый с реализацией плана, сообщил в четверг, что он отстает от графика на несколько недель. Впрочем первый из двух центров, расположенный в северном албанском порту Шенджин, должны были открыть в четверг.

Премьер-министр Джорджия Мелони во время визита в Албанию в июне объявила дату открытия лагерей 1 августа. Ранее ее правительство надеялось ввести их в эксплуатацию до весны.

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Источник, который не может быть назван, поскольку не имеет полномочий говорить на эту тему, отказался назвать новую дату открытия лагерей, но сказал, что задержки частично связаны с жаркой погодой в Албании, которая ограничивает рабочие часы для строителей.

На прошлой неделе заместитель министра Альфредо Мантовано, близкий помощник Мелони, сообщил итальянским СМИ, что открытие лагерей откладывается на несколько недель.

В прошлом году правое правительство Мелони подписало соглашение с Албанией по лагерям в рамках своих усилий по сдерживанию иммиграции, заявив, что они будут обрабатывать около 36 000 мигрантов в год.

Оппозиционные партии и правозащитные группы осудили этот план, который напоминает уже отмененное соглашение о депортации мигрантов между Британией и Руандой.

Правозащитная группа Amnesty International на этой неделе заявила, что проект является "пятном на итальянском правительстве".

Рим договорился с Тираной о создании центра в Гядере и еще одного – в приморском городке Шенджин в 20 километрах от него. В двух центрах запланировали размещать мигрантов, которых спасли в море итальянские суда, на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, при которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Эта реформа была окончательно принята 14 мая, и полностью вступит в силу через два года.