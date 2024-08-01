Байден подякував Німеччині за поступки, які уможливили обмін ув’язнених

Президент США Джо Байден заявив, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Байден підкреслив, що в контексті обміну ув’язнених "особисто висловлює глибоку вдячність" німецькому канцлеру.

"Вимоги, які вони (Росія. – Ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина. – Ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться", – додав він, натякаючи на засудженого в Німеччині офіцера ФСБ Вадіма Красікова.

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За словами американського президента, до процесу тоді долучились Польща, Словенія й Туреччина, і це показує значення відносин між союзниками.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.