ЗМІ: У прокуратурі ФРН невдоволені звільненням убивці Красікова в межах обміну ув’язнених

В уряді та правоохоронних органах Німеччини висловили невдоволення тим, як було звільнено засудженого російського вбивцю Вадіма Красікова в межах обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Про це дізнались Frankfurter Allgemeine Zeitung та Bild від своїх джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією FAZ, ключову роль в обміні з німецького боку відіграв міністр юстиції Марко Бушманн, який письмово доручив генеральному прокурору Єнсу Роммелю "утриматися від подальшого виконання вироку" у справі Красікова.

У Федеральній прокуратурі Німеччини вважали, що таке рішення мало б ухвалити саме Міністерство юстиції, пише видання.

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Тому, хоча розпорядження Бушманна було законним, там висловили "розчарування" результатом і вважають, що рішення не врахувало інтересів родичів убитого Красіковим польового чеченського командира та є занадто м'яким відносно Владіміра Путіна.

За інформацією Bild, серед німецьких слідчих також "поширюється гнів через звільнення вбивці" Красікова.

Німецькі ЗМІ також стверджують, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче особисто зустрітись зі звільненими ув'язненими та ввечері в четвер виступити з телевізійним зверненням стосовно цього.

Раніше Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією. Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.