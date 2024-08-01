Байден поблагодарил Германию за уступки, которые сделали возможным обмен заключенных

Президент США Джо Байден заявил, что обмен заключенных между Россией и Западом требовал "значительных уступок" со стороны Германии, за которые он благодарен канцлеру Олафу Шольцу.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Байден подчеркнул, что в контексте обмена заключенных "лично выражает глубокую благодарность" немецкому канцлеру.

"Требования, которые они (Россия. – Ред.) выдвигали ко мне, требовали от меня получить значительные уступки со стороны Германии. Они (Германия. – Ред.) сначала решили, что не могут пойти на них из-за человека, о котором идет речь", – добавил он, намекая на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова.

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По словам американского президента, к процессу тогда присоединились Польша, Словения и Турция, и это показывает значение отношений между союзниками.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре. Немецкое правительство признало, что это решение было принять нелегко.