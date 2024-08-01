Німецький уряд – про обмін з РФ: Рішення видати засудженого злочинця далось нелегко

У німецькому уряді заявили, що рішення видати Росії засудженого до довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії Вадима Красікова далося Берліну нелегко.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта.

Він відзначив, що серед звільнених сьогодні 15 осіб, які незаконно утримувалися в Росії, є також громадянин Німеччини, який був засуджений до смертної кари в Білорусі.

"Звільнення стало можливим лише завдяки депортації та передачі до Росії російських громадян з розвідувальним минулим, які були затримані в Європі. Серед них був Вадим Красіков, засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії в Берліні", – зазначив Гебештрайт.

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"Німецький уряд не прийняв це рішення з легкістю. Зацікавленість держави у виконанні тюремного покарання засудженого злочинця була нівельована свободою, фізичним благополуччям і – в деяких випадках – життям невинних людей, ув'язнених в Росії, а також тих, хто був несправедливо ув'язнений з політичних мотивів", – пояснив він.

Речник заявив також про зобов'язання держави захищати німецьких громадян і солідарність зі Сполученими Штатами в якості мотивів такого кроку.

"Наші думки з усіма тими, хто сьогодні все ще перебуває в ув'язненні в Росії за висловлення своєї думки та правду про загарбницьку війну Путіна проти України", – зазначив він.

Німецький уряд також закликав керівництво Росії та Білорусі звільнити всіх інших несправедливо ув'язнених за політичними мотивами.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі.