До Грузії приїхала двопартійна делегація з Конгресу США

У п’ятницю Грузію відвідала з офіційним візитом двопартійна делегація Конгресу США.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

До Тбілісі прибули сенаторка-демократ Джин Шахін та республіканець Майк Тернер, член Палати представників. Шахін входить до підкомітету зі співпраці у питаннях Європи та регіональної безпеки комітету із закордонних справ, тоді як Тернер є членом спецкомітету з розвідки.

Тернер і Шахін першу свою зустріч провели з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. У пресслужбі президентки зазначили, що вони різко розкритикували антизахідні кроки грузинської партії влади.

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Під час зустрічі із Зурабішвілі говорили також про майбутні парламентські вибори, а також про ситуацію на окупованих територіях.

У посольстві США повідомляли, що також делегація зустрінеться з представниками уряду, а також представниками громадянського суспільства і політичних партій.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі опублікувала листа від президента США Джо Байдена, у якому він висловлює розчарування антидемократичними діями уряду Грузії.

31 липня Держдеп США оголосив, що Сполучені Штати призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот. У партії влади заявили, що не бачать у цьому "катастрофи".

Нагадаємо, цього тижня делегація Конгресу США у складі інших представників приїздила також в Україну.