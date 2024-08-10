В Грузию приехала двухпартийная делегация из Конгресса США

В пятницу Грузию посетила с официальным визитом двухпартийная делегация Конгресса США.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В Тбилиси прибыли сенатор-демократ Джин Шахин и республиканец Майк Тернер, член Палаты представителей. Шахин входит в подкомитет по сотрудничеству по вопросам Европы и региональной безопасности комитета по иностранным делам, тогда как Тернер является членом спецкомитета по разведке.

Тернер и Шахин первую свою встречу провели с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В пресс-службе президента отметили, что они резко раскритиковали антизападные шаги грузинской партии власти.

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Во время встречи с Зурабишвили говорили также о предстоящих парламентских выборах, а также о ситуации на оккупированных территориях.

В посольстве США сообщали, что также делегация встретится с представителями правительства, представителями гражданского общества и политических партий.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала письмо от президента США Джо Байдена, в котором он выражает разочарование антидемократическими действиями правительства Грузии.

31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота. В партии власти заявили, что не видят в этом "катастрофы".

Напомним, на этой неделе делегация Конгресса США в составе других представителей приезжала также в Украину.