Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США у складі Дональда Норкросса, Селесте Мелой та Джеймса Панетти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час зустрічі йшлося про посилення обороноздатності України та першочергові потреби Сил оборони.

Зеленський наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США.

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Він подякував Сполученим Штатам за активну участь у підготовці та проведенні першого Саміту миру у Швейцарії, а також розповів про подальші кроки з метою імплементації його результатів та просування Формули миру.

Нагадаємо, під час відкриття саміту НАТО у липні президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.