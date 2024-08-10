Літаку Трампа довелось здійснювати аварійну посадку через технічну несправність

Літак колишнього президента Дональда Трампа США через механічну несправність був змушений напередодні здійснити посадку в Біллінгсі, штат Монтана.

Цю інформацію підтвердили CBS News представники аеропорту, повідомляє "Європейська правда"

Напередодні ввечері Трамп проводив мітинг у Бозмені, що у штаті Монтана, але його приватний літак приземлився в Біллінгсі вдень, йдеться в заяві Міжнародного аеропорту Біллінгс-Логан.

В аеропорту заявили, що літак Трампа "приземлився без інцидентів", після чого Трамп вилетів до Бозмена на іншому приватному літаку.

Реклама:

Детальнішої інформації щодо несправності літака Трампа не було.

Нещодавно служби безпеки в аеропорту Парижа затримали ізраїльську делегацію на чолі з президентом Іцхаком Герцогом на 40 хвилин у літаку через потенційну загрозу безпеці.

А МЗС Німеччини довелось виправдовуватись через авіарейс очільниці відомства Анналени Бербок після футболу.