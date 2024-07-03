МЗС Німеччини довелось виправдовуватись через авіарейс Бербок після футболу

Міністерство закордонних справ Німеччини відкинуло критику на адресу міністерки Анналени Бербок за те, що вона скористалася коротким авіарейсом з Франкфурта після футбольного матчу чемпіонату Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Маршрут, який обрала Бербок після введення заборони на нічні польоти, викликав дискусію.

Прессекретар відомства підкреслив у середу, що коли міністр закордонних справ подорожує, звичайно, завжди перевіряється найкращий варіант транспорту. Він також навів цифри: "На посаді міністра закордонних справ вона тричі літала регулярними рейсами і щонайменше чотири рази подорожувала поїздом".

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Згідно з повідомленням в газеті Bild, урядовий літак з Бербок на борту вилетів незадовго до півночі 23 червня після матчу чемпіонату Європи з футболу між Німеччиною та Швейцарією. В аеропорту Франкфурта діє заборона на нічні польоти з 23:00 до 5:00. Пізні злети можливі до півночі, в тому числі для "рейсів, що становлять особливий суспільний інтерес".

Речник МЗС повідомив, що Бербок вирушила до Люксембургу на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка розпочалася наступного ранку, а потім на Близький Схід.

"Просто за характером роботи міністра закордонних справ – десять поїздок на Близький Схід тільки за останні кілька місяців – багато з цих поїздок можуть бути здійснені тільки за допомогою військово-повітряних сил через щільний графік", – сказав він.

Згідно з повідомленнями, Бербок використовувала запасний літак, який тримався напоготові для канцлера Олафа Шольца у Франкфурті-на-Майні. На запитання про це речник Міністерства оборони заявив, що військово-повітряні сили Бундесверу тримають другий літак напоготові для особливо важливих зустрічей і для відповідних осіб. "Я не знаю, чи це стосується чемпіонату Європи з футболу", – зазначив він.

Нагадаємо, минулорічний візит голови німецького МЗС до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі довелося скасувати через постійні технічні несправності зі старим урядовим літаком – Airbus A340. Відтоді його вивели з експлуатації.

Тоді літак двічі намагався вилетіти з Абу-Дабі, де здійснював планове дозаправлення, але невдало.